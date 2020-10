Prozess um Daimler-Erpressung - Plädoyers und Urteil erwartet

STUTTGART (dpa-AFX) - In Stuttgart könnte am Dienstag (9.00 Uhr) ein Urteil fallen gegen einen Mann, der dem Daimler-Konzern mit Anschlägen gedroht und eine A-Klasse in die Luft gesprengt haben soll. Zunächst können Staatsanwaltschaft und Verteidigung nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts ihre Plädoyers vortragen, danach werde ein Urteil gesprochen. Die Anklage spricht von besonders schwerer versuchter räuberischer Erpressung und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen vor, in Berlin eine A-Klasse in die Luft gesprengt und mit Quecksilber- und Bombenanschlägen auf Mercedes-Fahrer gedroht zu haben. Der mutmaßliche Erpresser soll dem Daimler-Konzern in mehreren E-Mails über Monate unterschiedliche Millionen-Forderungen gestellt haben. DNA-Spuren an den Überresten einer explodierten Rohrbombe hatten auf die Spur des Angeklagten geführt./sfx/DP/fba