Prozess zu Musterfeststellungsklage gegen Mercedes begonnen

STUTTGART (dpa-AFX) - Vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart hat am Dienstag der Prozess im Verfahren einer Musterfeststellungsklage gegen Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) begonnen. Verbraucherschützer werfen dem Autobauer im Zusammenhang mit dem Dieselskandal im Kern eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vor und wollen Schadenersatz für betroffene Kunden erstreiten.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte im vergangenen Jahr die Musterfeststellungsklage eingereicht. Der Verband zieht damit stellvertretend für die Autobesitzer vor Gericht - mit weniger Aufwand und Risiko für die Einzelnen. Würde den Kundinnen und Kunden ein Recht auf Schadenersatz zugesprochen, müssten sie dieses dann aber selbst durchsetzen. Betroffene Kunden konnten sich bis zum Ablauf des Tages vor Beginn des ersten Termins anmelden. Bis Ende Juni hatten sich 2804 Mercedes-Kunden der Klage angeschlossen, teilte ein Sprecher des Bundesamts für Justiz mit./rwi/DP/men