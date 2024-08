Prssestimme: 'Handelsblatt' zu Höckes Attacke gegen die Wirtschaft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Höckes Attacke gegen die Wirtschaft:

"Björn Höcke will den Familienunternehmen einen Maulkorb umhängen. Der Chef der Thüringer AfD warf am Wochenende auf einer Veranstaltung mittelständischen Firmen Heuchelei vor, die sich für Vielfalt aussprechen und vor seiner Partei warnen. "Ich hoffe, dass diese Unternehmen in schwere, schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen." Unternehmer sollten "die Klappe halten", wenn es um Politik geht, so Höcke. Es ist schon ein merkwürdiges Verständnis vom Recht auf Meinungsfreiheit, das sich hier bei Höcke offenbart. Keine andere Partei grenzt andersdenkende Menschen und nun auch Unternehmen so aus, diffamiert und diskriminiert sie. Dass der AfD-Mann kein Produkt mehr vom Mittelständler Stihl kaufen will, das ist seine Sache. Aber dass Höcke Unternehmen und ihren Beschäftigten auch noch den wirtschaftlichen Niedergang wünscht, zeigt, welche krude Denke bei ihm vorherrscht. Wer gegen ihn ist, soll untergehen."/yyzz/DP/nas