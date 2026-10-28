PSB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

28.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 21,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,860 USD im Vorjahresquartal.

PSB hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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