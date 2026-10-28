PSB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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PSB hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,860 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 21,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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