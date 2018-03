PSI hebt die Dividende leicht an

Die Berliner PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) will in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,85 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,29 Prozent. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre 0,22 Euro. Die nächste Hauptversammlung findet am 16. Mai 2018 in Berlin statt.

Der PSI-Konzern hat im Geschäftsjahr 2017 seinen Umsatz um 5,2 Prozent auf 186,1 Millionen Euro gesteigert (2016: 176,9 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 12,9 Prozent auf 13,4 Millionen Euro (2016: 11,8 Millionen Euro). Das Konzernergebnis verbesserte sich um 11,1 Prozent auf 9,5 Millionen Euro (2016: 8,6 Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie stieg um 14,6 Prozent auf 0,61 Euro (2016: 0,55 Euro).

Die PSI AG entwickelt und integriert auf Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Gas, Öl, Elektrizität, Wärme, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt mehr als 1.650 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de