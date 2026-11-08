PSQ A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

08.11.26 06:35 Uhr

PSQ A veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -1,00 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,900 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 66,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net