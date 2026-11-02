Psyched Wellness: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Psyched Wellness präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat Psyched Wellness 0,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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