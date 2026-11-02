PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

02.11.26 06:35 Uhr

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 62,48 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26,18 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 215,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.943,79 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 3.782,57 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net