PT Arwana Citramulia Tbk Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PT Arwana Citramulia Tbk Registered hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,08 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,93 IDR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 982,11 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 750,37 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PT Arwana Citramulia Tbk Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PT Arwana Citramulia Tbk Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen