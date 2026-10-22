PT Arwana Citramulia Tbk Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

22.10.26 06:35 Uhr

PT Arwana Citramulia Tbk Registered hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,08 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,93 IDR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 982,11 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 750,37 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net