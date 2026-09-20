PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Umsatzseitig standen 1.446,10 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- 1.517,31 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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