PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

20.09.26 06:35 Uhr

Umsatzseitig standen 1.446,10 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- 1.517,31 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Ausgewählte Hebelprodukte auf PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B-

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B-

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung