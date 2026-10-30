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PT Bank Central Asia Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
PT Bank Central Asia Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh
0.50 EUR -0.01 EUR -2.71 %
Charts | News | Analysen

PT Bank Central Asia Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 SGD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Bank Central Asia Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 SGD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Bank Central Asia Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh 2,44 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,56 Milliarden SGD umgesetzt worden.

Redaktion Finanzen.net

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