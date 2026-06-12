PT Benakat Integra Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
14.06.26 06:35 Uhr
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PT Benakat Integra Tbk präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Mit einem Umsatz von 799,71 Milliarden IDR, gegenüber 1.184,83 Milliarden IDR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,50 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung