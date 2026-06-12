PT Benakat Integra Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mit einem Umsatz von 799,71 Milliarden IDR, gegenüber 1.184,83 Milliarden IDR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,50 Prozent präsentiert.

PT Benakat Integra Tbk präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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