PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 SGD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 1,46 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,39 Milliarden SGD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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