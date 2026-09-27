PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered präsentierte am 25.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,53 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered ein EPS von -6,590 IDR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.699,87 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 135,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.810,40 Milliarden IDR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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