PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

27.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.699,87 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 135,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.810,40 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,53 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered ein EPS von -6,590 IDR je Aktie vermeldet.

PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered präsentierte am 25.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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