PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered hat am 29.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 40,45 IDR gegenüber -3,270 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.455,59 Milliarden IDR im Vergleich zu 8.208,37 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net