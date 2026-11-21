PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,36 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,180 IDR je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 145327,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 705,48 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 485,1 Millionen IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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