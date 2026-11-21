Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 145327,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 705,48 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 485,1 Millionen IDR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,36 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,180 IDR je Aktie erwirtschaftet worden.

PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung