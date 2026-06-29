PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,80 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,320 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered hat sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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