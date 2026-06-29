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PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

30.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered Shs
0,29 EUR 0,00 EUR 0,35%
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PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered hat sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,80 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,320 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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