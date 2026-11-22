PT Merdeka Gold Resources Tbk Spon Hong Kong Depositary Receipt Repr 1-10th of Sh Reg S hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PT Merdeka Gold Resources Tbk Spon Hong Kong Depositary Receipt Repr 1-10th of Sh Reg S im vergangenen Quartal 310,0 Millionen HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 134660,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Merdeka Gold Resources Tbk Spon Hong Kong Depositary Receipt Repr 1-10th of Sh Reg S 0,2 Millionen HKD umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net