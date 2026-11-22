PT Merdeka Gold Resources Tbk Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
PT Merdeka Gold Resources Tbk Un hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 131600 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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