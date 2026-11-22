Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 131600 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

PT Merdeka Gold Resources Tbk Un hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf PT Merdeka Gold Resources Tbk Un

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PT Merdeka Gold Resources Tbk Un

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung