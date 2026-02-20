PT Panin Sekuritas Tbk Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PT Panin Sekuritas Tbk Registered hat am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 109,82 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -22,850 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Panin Sekuritas Tbk Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 216,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 162,16 Milliarden IDR im Vergleich zu 51,28 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 268,55 IDR gegenüber 159,09 IDR im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 369,16 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 469,09 Milliarden IDR ausgewiesen.
