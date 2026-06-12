PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered lud am 12.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 393,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -449,000 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 942,96 Milliarden IDR gegenüber 84,50 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net