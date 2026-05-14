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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig standen 2,81 Milliarden SGD in den Büchern – ein Minus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh 2,90 Milliarden SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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