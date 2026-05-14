PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

03.08.26 06:35 Uhr

Umsatzseitig standen 2,81 Milliarden SGD in den Büchern – ein Minus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh 2,90 Milliarden SGD erwirtschaftet hatte.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 5-1 Sh

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung