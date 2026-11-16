PTC Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 80,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,24 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,20 INR. Im Vorjahresviertel hatte PTC Industries 12,10 INR je Aktie erwirtschaftet.

PTC Industries hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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