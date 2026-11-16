PTC Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PTC Industries hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,20 INR. Im Vorjahresviertel hatte PTC Industries 12,10 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 80,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,24 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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