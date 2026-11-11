Public Policy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

11.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 55,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Public Policy präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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