Public Policy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Public Policy präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 55,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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