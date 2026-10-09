PUDO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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PUDO hat am 07.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,10 Prozent auf 1,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,4 Millionen CAD gelegen.
Redaktion finanzen.net
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