PUMA: 2026 könnte besser als erwartet ausfallen

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PUMA liefert ordentliche Zahlen für das erste Quartal ab. Sollte die Börse Vertrauen in den Turnaround fassen, würde das erhebliches Kurspotenzial freisetzen.

PUMA arbeitet intensiv an der Trendwende. Dass das in einem Umfeld mit einer an vielen Stellen negativen Wechselkursentwicklung noch nicht für Wachstum reicht, war klar, aber die Erlöseinbußen hielten sich im ersten Quartal mit 6,3 Prozent auf 1,86 Mrd. Euro in Grenzen. Währungsbereinigt war das Minus mit 1 Prozent sogar nur noch sehr gering.

Fortschritte bei den Kosten

Zugleich konnte das Unternehmen die Kosten deutlich senken, die operativen Aufwendungen sind um 5,5 Prozent auf 848,5 Mio. Euro zurückgegangen. Das bereinigte EBIT ohne Einmaleffekte konnte auch dank dieser Fortschritte leicht verbessert werden, von 61,3 auf 64,4 Mio. Euro. Inklusive Einmaleffekten hat es sogar noch stärker zugenommen, von 43,4 auf 51,9 Mio. Euro.

Konservative Prognose

Auch, wenn aus den Effizienzsteigerungsprogrammen noch weitere Belastungen anstehen, wirkt die bestätigte Prognose, die für das EBIT inklusive Einmaleffekten eine Spanne von -50 bis -150 Mio. Euro vorsieht, jetzt durchaus konservativ. Ebenso wie der erwartete währungsbereinigte Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Fazit

Eine kleine positive Überraschung ist bei PUMA im Jahresverlauf durchaus möglich, das könnte die Trendwende der Aktie befördern. Der Titel arbeitet gerade an der Überwindung der Widerstandsregion rund um 25 Euro. Gelingt hier der Ausbruch, könnte die Kurserholung weiter Fahrt aufnehmen.

Ganz so weit ist die DEWB-Aktie noch nicht, doch angesichts der guten Performance der wichtigsten Beteiligungen werden die Chancen auf eine Trendwende immer größer: zum Artikel

Auch bei der Aktie von Pyramid verdichten sich die Anzeichen für eine mögliche Trendumkehr. Das Unternehmen berichtet bereits seit Längerem über eine gute Auftragslage und hat nun eine zentrale Hürde überwunden, um die vorhandene Nachfrage auch ertragswirksam umzusetzen: zum Artikel

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Erstellung am 30.04.26 um 8:39 Uhr.

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