PUMA hat im ersten Quartal überraschend die operativen Gewinne gesteigert und deutlich die Margen verbessert, trotz leichten Umsatzrückgangs. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Vor EZB-Entscheid: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, Ölpreise, BASF, Volkswagen im Fokus MTU: Starkes Militärgeschäft stützt Quartalszahlen. PUMA: Überraschend solide Zahlen - Finanzvorstand wird ersetzt. Deutsche Telekom: Warnstreiks werden ausgeweitet. Ford: Gespräche über Militärprojekte und starke Zahlen. DHL-Aktie: Konzern steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang. AIXTRON: Rückenwind durch KI-Ausbau erwartet. Delivery Hero: Konzern steigert Umsatz und bestätigt Jahresziele.

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