Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusVor EZB-Entscheid: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, Ölpreise, BASF, Volkswagen im Fokus
MTU: Starkes Militärgeschäft stützt Quartalszahlen. PUMA: Überraschend solide Zahlen - Finanzvorstand wird ersetzt. Deutsche Telekom: Warnstreiks werden ausgeweitet. Ford: Gespräche über Militärprojekte und starke Zahlen. DHL-Aktie: Konzern steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang. AIXTRON: Rückenwind durch KI-Ausbau erwartet. Delivery Hero: Konzern steigert Umsatz und bestätigt Jahresziele.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Kennen und nutzen Sie die standardisierten Basisinformationsblätter (BIB, auch Key Information Document oder KID) beim Kauf von Finanzprodukten?