PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von PUMA SE zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die PUMA SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,57 EUR.

Die PUMA SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 37,57 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,82 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,60 EUR aus. Bei 36,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 648.372 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 67,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 79,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,60 EUR am 01.02.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 5,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 59,64 EUR angegeben.

PUMA SE ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,98 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,84 Prozent auf 2.311,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 2.354,40 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte PUMA SE am 27.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

