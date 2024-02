PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

PUMA SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Zuletzt ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 36,49 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 36,49 EUR. Die PUMA SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,60 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,01 EUR. Zuletzt wechselten 211.410 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,34 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,54 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 35,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 59,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 24.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PUMA SE ein EPS von 0,98 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.311,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.354,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

