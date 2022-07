PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 01.07.2022 16:22:00 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 62,42 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PUMA SE-Aktie bis auf 61,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.398 PUMA SE-Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 115,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 57,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 7,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 100,82 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 27.04.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. PUMA SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.912,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.548,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 26.07.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,65 EUR je Aktie belaufen.

