PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 2,6 Prozent auf 59,46 EUR nach. Im Tief verlor die PUMA SE-Aktie bis auf 58,84 EUR. Bei 60,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 218.929 Aktien.

Bei einem Wert von 115,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Mit einem Zuwachs von 48,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 2,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 27.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PUMA SE ein EPS von 0,33 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,98 Prozent auf 2.002,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.589,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 24.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von PUMA SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,66 EUR je PUMA SE-Aktie.

