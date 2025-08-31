PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Montagvormittag verlustreich

So entwickelt sich PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 21,43 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 21,43 EUR. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 21,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,41 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.072 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,93 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 123,66 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,05 EUR fiel das Papier am 18.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 20,46 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,126 EUR je PUMA SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,26 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat PUMA SE im vergangenen Quartal 1,94 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2025 -1,899 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

