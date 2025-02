PUMA SE Aktie News: PUMA SE wird am Mittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 29,09 EUR.

Das Papier von PUMA SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,3 Prozent auf 29,09 EUR ab. Die PUMA SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,89 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 899.990 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,89 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,820 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,753 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 47,99 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 22.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,88 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von PUMA SE.

Experten taxieren den PUMA SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,39 EUR je Aktie.

