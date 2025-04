PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagmittag mit kräftigen Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 8,0 Prozent auf 21,02 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die PUMA SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 8,0 Prozent auf 21,02 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PUMA SE-Aktie bis auf 20,24 EUR. Bei 20,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.543.885 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,20 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 153,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 3,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für PUMA SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,820 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,751 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,83 EUR an.

PUMA SE gewährte am 22.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,29 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,98 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

