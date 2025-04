PUMA SE Aktie News: PUMA SE knickt am Donnerstagnachmittag ein

Blick auf PUMA SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 13,2 Prozent im Minus bei 19,83 EUR.

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 13,2 Prozent auf 19,83 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PUMA SE-Aktie bis auf 19,79 EUR. Mit einem Wert von 20,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.408.233 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2024 markierte das Papier bei 53,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 168,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.04.2025 Kursverluste bis auf 19,79 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,23 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten PUMA SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,820 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,751 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,83 EUR je PUMA SE-Aktie an.

Am 22.01.2025 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PUMA SE einen Umsatz von 1,98 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer

PUMA-Aktie höher: RBC belässt PUMA auf 'Sector Perform'

Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain