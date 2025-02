PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 29,32 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von PUMA SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 29,32 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 28,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,57 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 516.624 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2024 auf bis zu 53,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 81,45 Prozent wieder erreichen. Bei 28,89 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,753 EUR. Im Vorjahr hatte PUMA SE 0,820 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,99 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Am 22.01.2025 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,29 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte PUMA SE am 12.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von PUMA SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

XETRA-Handel MDAX zum Handelsstart im Minus

Januar 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus