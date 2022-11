PUMA SE Aktie News: PUMA SE legt am Vormittag zu

Das Papier von PUMA SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 47,22 EUR. Im Tageshoch stieg die PUMA SE-Aktie bis auf 47,32 EUR. Bei 46,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 55.221 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,40 EUR an. Gewinne von 59,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,97 EUR ab. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 9,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die PUMA SE-Aktie bei 75,92 EUR.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,96 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.900,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.354,40 EUR ausgewiesen.

Die PUMA SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,48 EUR fest.

