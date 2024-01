PUMA SE Aktie News: PUMA SE zeigt sich am Freitagmittag fester

PUMA SE im Fokus

Die Aktie von PUMA SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 47,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 47,00 EUR zu. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,22 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 136.669 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 67,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,79 Prozent.

Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 70,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PUMA SE 0,98 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.311,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.354,40 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte PUMA SE am 27.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

