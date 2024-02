Kursverlauf

PUMA SE Aktie News: PUMA SE macht am Nachmittag Boden gut

05.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von PUMA SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 39,74 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 39,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bei 40,38 EUR. Mit einem Wert von 38,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 797.741 PUMA SE-Aktien. Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 67,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 69,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2024 bei 35,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 10,42 Prozent wieder erreichen. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,64 EUR an. PUMA SE gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,84 Prozent auf 2.311,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.354,40 EUR gelegen. PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren angefallen Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Bildquellen: PUMA SE