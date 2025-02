PUMA SE Aktie News: Anleger greifen bei PUMA SE am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 29,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 29,50 EUR zu. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,87 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 424.480 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 80,34 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.02.2025 bei 28,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,24 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,753 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,99 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 22.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,95 Prozent auf 2,29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 2,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je Aktie aus.

