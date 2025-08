PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochvormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von PUMA SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 18,01 EUR.

Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 18,01 EUR. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 18,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.963 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 47,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 166,13 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2025 bei 17,77 EUR. Mit Abgaben von 1,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,94 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Am 24.07.2025 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,10 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,685 EUR je PUMA SE-Aktie stehen.

