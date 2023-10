PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 52,66 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 52,66 EUR. In der Spitze büßte die PUMA SE-Aktie bis auf 52,06 EUR ein. Mit einem Wert von 52,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.048 PUMA SE-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 67,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 27,88 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 41,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 27,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,00 EUR an.

PUMA SE ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 2.120,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,93 Prozent gesteigert.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

