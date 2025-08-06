PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag in Grün

DAX24.220 +1,2%ESt505.334 +1,3%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.984 -0,5%Nas21.297 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,90 -0,1%Gold3.387 +0,5%
07.08.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 17,94 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,07 EUR zu. Bei 17,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 635.855 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 167,24 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2025 Kursverluste bis auf 17,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem PUMA SE seine Aktionäre 2024 mit 0,610 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,94 EUR aus.

PUMA SE veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,67 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE ein EPS von 0,58 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,10 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,685 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

