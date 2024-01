PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der PUMA SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Zuletzt fiel die PUMA SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 46,48 EUR ab.

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 46,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 45,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 376.696 PUMA SE-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,34 EUR. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 30,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,81 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,74 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 69,40 EUR.

PUMA SE ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.311,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.354,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte PUMA SE am 27.02.2024 präsentieren. Am 19.02.2025 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

