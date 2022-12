PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Donnerstagvormittag an

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 50,90 EUR. Im Tageshoch stieg die PUMA SE-Aktie bis auf 51,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.663 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,15 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,79 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,31 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,21 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,42 EUR an.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,96 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 2.354,40 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.900,40 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2022 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Nike-Aktie fester: Fußball-Weltmeisterschaft wird zum Prestigeerfolg für Nike - Nur ein adidas-Team im Viertelfinale

Porsche-Aktie gibt nach: Aktie der Porsche AG kommt für PUMA in DAX - Varta-Aktie steigt in SDAX ab

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE