PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 51,22 EUR.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 51,22 EUR. Die PUMA SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,88 EUR. Bisher wurden heute 242.113 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2023 markierte das Papier bei 65,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 28,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2024 Kursverluste bis auf 35,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 43,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten PUMA SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,820 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,853 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 27.02.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,98 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die PUMA SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass PUMA SE ein EPS in Höhe von 2,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

