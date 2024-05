PUMA SE Aktie News: PUMA SE macht am Vormittag Boden gut

Kurs der PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PUMA SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 52,76 EUR.

Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 52,76 EUR. In der Spitze legte die PUMA SE-Aktie bis auf 53,20 EUR zu. Bei 52,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 38.781 PUMA SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 25,06 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 35,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,856 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,73 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 27.02.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 1,98 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. PUMA SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 2,35 EUR im Jahr 2024 aus.

