PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 44,69 EUR. In der Spitze fiel die PUMA SE-Aktie bis auf 44,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 184.603 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 61,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 41,31 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,18 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 75,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.354,40 EUR – ein Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 1.900,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,46 EUR je PUMA SE-Aktie.

adidas-Aktie steigt, PUMA-Aktie leichter: PUMA-Chef Björn Gulden wird adidas-CEO ab 1. Januar

PUMA-Aktie, VERBIO-Aktie und KRONES-Aktie vor möglichem MDAX-Zutritt im Dezember

PUMA-Aktie knickt ein: PUMA-Chef Gulden geht wohl zu adidas - Arne Freundt übernimmt ab 1. Januar

