PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 29,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 29,34 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,37 EUR zu. Bei 29,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 482.339 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,32 Prozent hinzugewinnen. Bei 28,29 EUR fiel das Papier am 10.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 3,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,753 EUR, nach 0,820 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,99 EUR.

Am 22.01.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2,29 Mrd. EUR, gegenüber 2,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 25.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je PUMA SE-Aktie.

