Kursentwicklung

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Montagnachmittag verlustreich

11.08.25 16:09 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Montagnachmittag verlustreich

Die Aktie von PUMA SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 17,63 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
17,47 EUR -0,81 EUR -4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 17,63 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 573.624 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 171,94 Prozent. Bei 17,60 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,14 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,181 EUR je PUMA SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,85 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 24.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,67 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE ein EPS von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,12 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,94 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. PUMA SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte PUMA SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,686 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren

Wie Experten die PUMA SE-Aktie im Juli einstuften

Bildquellen: PUMA SE

